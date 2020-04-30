Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На объект в Белокаменке, где вспышка коронавируса, все рабочие считаются потенциально зараженными

Масштабная стройка в Белокаменке – стратегический важный объект – последние несколько недель не сходит с экранов федеральных каналов и страниц газет и Интернета. Еще бы! Теперь это не просто перспективный Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, а крупнейший очаг новой коронавирусной инфекции в России.

- На сегодняшний день в Белокаменке подтвержден 1002 случая COVID-19, - сообщают в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

На объекте с 12 апреля введен режим «чрезвычайно ситуации», а значит, покинуть его никто не может. Однако вокруг главной вспышки COVID-19 ходит немало слухов. К тому же, сами рабочие не ленятся подкинуть дровишек в огонь: снимают видео, выкладывают в сеть и не скупятся на комментарии. Так что же происходит там, на закрытом объекте?

82 человека госпитализированы

- Это городок «Велесстрой» [подрядная организация, среди сотрудников которой и вспыхнула эпидемия]. Очередь в магазин. У меня положительный результат показал тест на коронавирус. Вот, как видите, я гуляю по городку, вышел только со столовой. А должны держать в отдельном общежитие. И отрицательные, и положительные – все здесь, - описывает ситуацию один из рабочих, снимая коллег вокруг на телефон.

Разумеется, его слова вызвали волну негодования. Понятно, что и в Белокаменке, и в целом по области 90% зараженных переносят болезнь без симптомов. Об этом сообщалось и ни раз. Но как купировать эпидемию, если инфицированные не ограничены в передвижении? Тем более, что на объекте работают 53 сотрудника старше 60 лет, хотя их здоровью медики уделяют особое внимание.

Пока развернутый госпиталь работает в качестве диагностического центра. Фото: Правительство Мурманской области

- Все рабочие на объекте считаются потенциально зараженными. Сейчас в городке находятся 3799 человек, включая медперсонал. Пациентов с подтвержденным диагнозом госпитализируют в специализированные стационары Мурманска. По состоянию на 30 апреля госпитализированы 82 человека, еще трое сотрудников временно находятся в Диагностическом госпитале МЧС. Остальные – у кого вирус протекает бессимптомно – работают, - рассказывает Наталья Михайлова, пресс-секретарь ООО «Велесстрой».

Однако в компании подчеркивают, что городок находится под жесткой охраной и даже, если кто-то соберется приехать на объект с оформленным пропуском Роспотребнадзора, то ему придется остаться там на ПМЖ до окончания карантина.

Около 100 человек с ОРВИ

Два корпуса общежитий №17 и 18 переоборудованы под медицинский пункт и амбулаторию.

- По итогам осмотра врачами-терапевтами формируются списки сотрудников, которым необходимо дополнительное обследование в Диагностическом госпитале МЧС. Их сразу же вывозят на обследование и проводят компьютерную томографию легких. После этого решается, нуждается человек в госпитализации или нет, - говорит старший врач мобильной медицинской бригады Регионального Центра Профилактической Медицины, кандидат медицинских наук Алексей Машинский.

Для борьбы с коронавирусом все корпуса на объекте оснащены обеззараживающими воздух УФ-лампами – всего установлено 120 приборов.

Тесты на COVID-19 рабочие сдают прямо в лаборатории. Фото: Велесстрой

- За последние пять дней работники получили и использовали 17 тысяч масок и 6,5 тысяч респираторов. Ежедневно вахтовиками используется по 15-20 литров кожного антисептика. Дважды в день осуществляется термометрия сотрудникам компании, находящимся на обсервации, и один раз в день – остальным работникам. 250 сотрудников за минувшие сутки прошли базовый медосмотр у терапевта и лора. Около 100 человек в городке сейчас с признаками простуды и ОРВИ Они получают препараты по показаниям, - уточняет Наталья Михайлова.

Звучит убедительно, но пользователей соцсетей почему-то не впечатляет.

- В Белокаменке полный беспорядок! Температуру не мерят, дают противовирусное, которое не помогает, лампы уже день третий лежат в коробках, их не подключают, никаких ковриков нет, маски уже не выдают, отрицательные пересекаются с положительными тестами, живут в одном помещение, зоны все открыты, гонят людей на работу, - передает с места событий Николай Григорьев.

Антисептиков и средств индивидуальной защиты на стройке достатчоно.

Признаться, он такой ни один. Но ответ у руководства компании для всех один: «Велесстрой» действует в полном соответствии с постановлениями Роспотребнадзора и местных властей. Просьба сообщить на «горячую линию» факты несоответствия по адресу: hot-line@velesstroy.com».

Выезд только чартером

Разумеется, прорабатывается и вопрос вывоза рабочих с объекта, но пока компания думает, как воплотить в жизнь «дорожную карту» Роспотребнадзора.

- Для сотрудников, кто контактировал с ковид-позитивными пациентами, главным условием отъезда станет наличие двух отрицательных результатов исследований на COVID-19, первое из которых проведено не ранее 27 апреля, второе – на 10-е сутки после первого. Только в этом случае рабочий сможет пройти дополнительный медосмотр и получить на руки заключение, подтверждающее отсутствие клинических проявлений инфекционных заболеваний и письменное уведомление с рекомендацией пройти самоизоляцию по месту жительства от работодателя, - описывают алгоритм действий в компании.

Трое сотрудников госпитализированы в мобильный госпиталь МЧС. Фото: Правительство Мурманской области

С территории Мурманской области можно будет улететь централизованно только чартерным рейсом. А вот сотрудники, у которых коронавирус подтвердили, смогут покинуть площадку в Белокаменке только после выздоровления и с соблюдением точно такого же алгоритма действий.

- Списки выезжающих будут согласовываться с межведомственным оперативным штабом. Мы понимаем желание наших сотрудников поскорее вернуться домой – к родным и близким. Однако именно они первыми попадут в «зону риска» в том случае, если отъезд сотрудников с объекта будет бесконтрольным и незамедлительным. Так что надо набраться терпения, - подчеркивает Наталья Михайлова.

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