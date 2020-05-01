Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройплощадке в Белокаменке умерла женщина, у которой тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат

1 Май 2020 2020-05-01T15:06:06+03:00

Погибшая дважды сдавала тест и оба раз он показывал отрицательный результат. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

На данный момент коронавирус в Мурманской области унес четыре жизни. Но вполне возможно, что скоро эта скорбная цифра вырастет до пяти погибших.

- Сегодня [1 мая] на стройплощадке в Белокаменке умерла сотрудница одной из подрядных организаций. В ходе массового тестирования женщина дважды сдавала анализ на коронавирусную инфекцию. Оба раза тест показал отрицательный результат. Также погибшая не обращалась ни в «скорую», ни к местным врачам, ни в аэромобильный госпиталь, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Пока причина смерти 51-летней сотрудницы не известна. Она будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. В оперативном штабе приносят соболезнования родным и близким погибшей.

Следственный отдел по Кольскому району начал проверку по факту гибели женщины. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: можно ли северянам ездить на дачу в майские праздники. Губернатор Мурманской области сделал ряд послаблений для северян, вынужденных соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в колонии в Ревде коронавирусом заразилось еще двое осужденных. На опасную инфекцию протестируют всех, кто находится исправительном учреждении (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из 1079 рабочих в Белокаменке, зараженных коронавирусом, двое в тяжелом состоянии. Большинство заболевших по-прежнему переносят опасную инфекцию в легкой форме (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU