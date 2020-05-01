2020-05-01T15:06:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройплощадке в Белокаменке умерла женщина, у которой тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат

Причину смерти установит судмедэкспертиза
Варвара РУСЛАНОВА
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Погибшая дважды сдавала тест и оба раз он показывал отрицательный результат.Погибшая дважды сдавала тест и оба раз он показывал отрицательный результат.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На данный момент коронавирус в Мурманской области унес четыре жизни. Но вполне возможно, что скоро эта скорбная цифра вырастет до пяти погибших.

- Сегодня [1 мая] на стройплощадке в Белокаменке умерла сотрудница одной из подрядных организаций. В ходе массового тестирования женщина дважды сдавала анализ на коронавирусную инфекцию. Оба раза тест показал отрицательный результат. Также погибшая не обращалась ни в «скорую», ни к местным врачам, ни в аэромобильный госпиталь, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Пока причина смерти 51-летней сотрудницы не известна. Она будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. В оперативном штабе приносят соболезнования родным и близким погибшей.

Следственный отдел по Кольскому району начал проверку по факту гибели женщины. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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