Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройплощадке в Белокаменке умерла женщина, у которой тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат
На данный момент коронавирус в Мурманской области унес четыре жизни. Но вполне возможно, что скоро эта скорбная цифра вырастет до пяти погибших.
- Сегодня [1 мая] на стройплощадке в Белокаменке умерла сотрудница одной из подрядных организаций. В ходе массового тестирования женщина дважды сдавала анализ на коронавирусную инфекцию. Оба раза тест показал отрицательный результат. Также погибшая не обращалась ни в «скорую», ни к местным врачам, ни в аэромобильный госпиталь, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.
Пока причина смерти 51-летней сотрудницы не известна. Она будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. В оперативном штабе приносят соболезнования родным и близким погибшей.
Следственный отдел по Кольскому району начал проверку по факту гибели женщины. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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