Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из 1079 рабочих в Белокаменке, зараженных коронавирусом, двое в тяжелом состоянии
К объекту в Белокаменке сейчас прикованы взгляды людей со всей страны, и дело не в уникальных работах на берегу Кольского залива, а во вспышке новой коронавирусной инфекции, которая стала крупнейшей в стране.
Напомним: на сегодняшний день на масштабной стройке в Белокаменке заражено уже 1079 человек. 90% из них переносят инфекцию бессимптомно и продолжают работать.
- 82 человека госпитализированы, из которых двое – в тяжелом состоянии. Еще трое находятся в мобильном госпитале МЧС, - сообщали в пресс-службе ООО «Велесстрой».
К слову, на стройке введен карантин и тем, кто намерен пересечь ее границы, должен быть готов остаться там на ПМЖ, пока эпидемия не сойдет на нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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