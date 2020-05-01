Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из 1079 рабочих в Белокаменке, зараженных коронавирусом, двое в тяжелом состоянии

1 Май 2020 2020-05-01T11:28:12+03:00

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К объекту в Белокаменке сейчас прикованы взгляды людей со всей страны, и дело не в уникальных работах на берегу Кольского залива, а во вспышке новой коронавирусной инфекции, которая стала крупнейшей в стране.

Напомним: на сегодняшний день на масштабной стройке в Белокаменке заражено уже 1079 человек. 90% из них переносят инфекцию бессимптомно и продолжают работать.

- 82 человека госпитализированы, из которых двое – в тяжелом состоянии. Еще трое находятся в мобильном госпитале МЧС, - сообщали в пресс-службе ООО «Велесстрой».

К слову, на стройке введен карантин и тем, кто намерен пересечь ее границы, должен быть готов остаться там на ПМЖ, пока эпидемия не сойдет на нет.

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