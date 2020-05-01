Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 1 мая 2020 года: 1313 заболевших и 113 выздоровевших

Апрель в Мурманской области завершился очередным рекордом – заполярный регион перешагнул очередную планку по количеству заболевших коронавирусом. Согласно последней информации оперативного штаба Заполярья, в регионе подтвержден 1313 случай COVID-19. Врачи излечили от этой новой опасной инфекции 113 человек, но спасти четырех, к сожалению, не смогли.

Что касается общей картины эпидемии, то она остается практически неизменной, хотя число зараженных теперь растет не только в главном очаге коронавируса на Кольском полуострове – Белокаменке, но и на остальной территории. На масштабной стройке на западном берегу Кольского залива заражено 1079 рабочих. Это не удивительно, ведь сотрудники, переносящие вирус бессимптомно, трудятся вместе с остальными.

На остальной территории Мурманской области заболело 234 человека (+9 за сутки). Из них в Апатитско-Кировской агломерации – 122 подтвержденных случаев COVID-19, Мурманске – 34 (+1 за сутки), Печенгском районе – 32 (+4 за сутки), Североморске – 13 (+1 за сутки), Полярном – 7, Снежногорске, Кольском районе и Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Между тем, Роспотребнадзор образумил руководство Кировска, которые намеревались разрешить горожанам уезжать в отпуск. А пока в регионе бушует эпидемия власти Мурманской области придумали, как поддержать туризм, и заодно решили протянуть руку помощи управляющим компаниям и перевозчикам, убытки последних уже перевалили за 50%.

Кстати, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сделал к началу мая подарок северянка, разрешив работать салонам красоты. А работающим северянам из-за продления режима самоизоляции не придется переделывать справки.

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