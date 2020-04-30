Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Власти поддержат УК и ТСЖ, проводивших дезинфекцию в подъездах

30 Апр 2020 2020-04-30T13:16:18+03:00

УК и ТСЖ, на которых легла обязанность по дезинфекции подъездов, поддержат. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Чем дольше длится режим самоизоляции, тем труднее экономике. Чтобы закрыть образовавшиеся из-за коронавируса проблемы в правительстве Мурманской области уже разработали два пакета мер для поддержки погибающего бизнеса.

- В план поддержки экономики вошло 18 мероприятий с жесткими сроками исполнения. Перечень пострадавших отраслей постоянно расширяется, - говорит вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. – Так за субсидией в виде МРОТ уже обратилось 250 предпринимателей, заявки 32 из них находятся на согласовании для дальнейшей выплаты. Большим спросом пользуется губернаторский стартап. Уже подано 154 заявки. Многие проекты направлены на производство медицинских изделий и оборудования в области.

Активно заработали и антикризисные миркозаймы, на которые подано уже 53 заявки на общую сумму 50 миллионов рублей. 30 микрозаймов на общую сумму 28 миллионов рублей уже нашли своих адресатов. Все законы для введения пониженных налоговых ставок приняты. И теперь в «Белом доме» готовят новый пакет поддержки.

- В частности в нем предусмотрена поддержка самозанятых граждан. Законопроект практически готов и скоро будет внесен в областную думу. Его принятие позволит с 1 июля всем самозанятым гражданам, которые сейчас не имеют этого официального статуса, получить его и претендовать а меры поддержки, - отметила Ольга Кузнецова. – Также планируем включить в этот пакет меры поддержки управляющих компаний и ТСЖ по расходам на дезинфекцию и часть мер для отрасли строительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из-за эпидемии компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, потеряли 53% прибыли. И это, не говоря о затратах на дезинфекцию подвижного состава (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как власти поддержат туризм в Мурманской области. Из-за вынужденного простоя бизнес терпит убытки (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Роспотребнадзор отменил решение властей Кировска, разрешающее горожанам уезжать в отпуск. В ведомстве назвали это решение преждевременным (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU