2020-05-01T15:20:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В больницах 393 пациента с COVID, пятеро из них в тяжелом состоянии»

Дмитрий Панычев рассказал о самочувствии пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19
Елена МОЛОДЦОВА
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Аппаратов ИВЛ в Мурманской области достаточно, чтобы оказать помощь зараженным коронавирусом.Аппаратов ИВЛ в Мурманской области достаточно, чтобы оказать помощь зараженным коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на сотни рассказов пациентов, которые смогли победить коронавирус, по сети продолжают гулять слухи о том, что коронавирус – это фейк. Правда, это самый «фейк» в цифрах выглядит устрашающе, а уж если взглянуть на них подробнее становится понятно – шутить с новой инфекцией не стоит.

- На данный момент в больницы госпитализировано 393 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Из них 74 пациента – в состоянии средней тяжести и 25 – в тяжелом. Пять заболевших находятся на аппаратах ИВЛ: три – в областной больнице и пять – в Мончегорске, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Это значит, что у 1097 зараженных COVID-19 протекает в легкой форме, в том числе и у 294 госпитализированных в больницы.

Напомним: в частности в тяжелом состоянии находятся и двое сотрудников компании «Велесстрой», которая является одним из подрядчиков масштабной стройки в Белокаменке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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