Ситуация с коронавирусом в Мурманске: за сутки в Мурманской области никто не заболел коронавирусом за исключением Белокаменки

6 Май 2020 2020-05-06T13:11:39+03:00

За сутки новых больных нашли только в Белокаменке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сводка от оперативного штаба при правительстве Мурманской области за 5 мая стала особенной. За сутки новых больных коронавирусом нашли только в Белокаменке - 136 человек.

А вот за другие муниципалитеты можно только порадоваться: в них новых случаев вчера не было выявлено! Причем коснулось это даже Апатитско-Кировской агломерации, где второй, после стройки Центра крупнотоннажных морских сооружений, очаг COVID-19. Всего в регионе 2237 зараженных и 4 летальных случая.

Еще одна хорошая новость - в Заполярье растет число выздоровевших. 161 пациента вылечили в больницах региона, еще 156 человек - в мобильном госпитале в Белокаменке.

Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, 12 человек, из числа проходящих лечение, находятся в тяжелом состоянии, пятеро подключены к искусственной вентиляции легких.

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