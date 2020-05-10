Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 10 мая 2020 года: 2340 заболевших и 429 выздоровевших

Впервые за долгое время Мурманская область оказалась не в лидерах по числу заболевших коронавирусом за сутки. Если раньше мы не покидали топ-10, то по данным на 10 мая оказались в конце этого списка.

К сожалению, число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет изо дня в день. Как сообщили в региональном оперативном штабе, общее число заболевших в Заполярье составило 2340, за последние сутки диагноз подтвердился у 18 человек. При этом 429 вылечились от опасной инфекции. Число летальных случаев - 5. Напомним, что в Мурманской области один из самых низких показателей смертности из-за COVID-19 в стране.

Самый крупный ковидный очаг в Мурманской области - Белокаменка (2003 зараженных, 9 новых случаев за сутки), на втором месте - Апатиты (99, один новый случай), на третьем - Кировск (58, два новых случая), на четвертом - Мурманск (46, три новых случая).

В других городах заболевшие хоть и есть, но, к счастью, их относительно немного: в Печенгском районе - 36 человек, Североморске - 29 (+1), Полярном - 21, Мончегорске – 9 (+1), Снежногорске - 6, Кольском районе - 18, Оленегорске - 4 (+1), Ловозерском районе - 3, Полярных Зорях – 5, Кандалакше - 2 и Ковдоре – один.

В правительстве региона сообщили, что с 12 мая начнется постепенное ослабление ограничительных мер. Также еще 10 отраслей будут признаны пострадавшими от коронавируса.

В Белокаменке пытаются замедлить рост числа заболевших. Здесь построили общежитие на 150 мест для обсервации. Два общежития из трех построили в рекордные сроки. Также 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару. После двухнедельной обсервации они смогут вернуться домой.

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