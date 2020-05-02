Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: почему нельзя разрешить выезд в отпуск жителям Кировска и Апатитов
Последние два дня были очень волнительными для жителей Кировска и Апатитов. Еще бы! На дворе май, а власти-то разрешают ехать в отпуск, несмотря на растущее количество заболевших коронавирусом в городах, то отменяют свое решение.
- Локализация очага отнюдь не означает, что люди не передают этот вирус дальше. Меры позволили избежать взрывной вспышки заболевания, - объясняет глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева. – В Кировске и Апатитах 66% заболевших переносят инфекцию бессимптомно. Зараженных удается выявить, проверяя контактных лиц тех, кто болеет ОРВИ или пневмонией. Инфекция не управляема. Поможет только жесткая дезинфекция и изоляция.
По слова Лены Александровны, пока территория является источником распространения коронавирусом, выезжать за ее пределы не рекомендуется – высока вероятность, что выезжающие в отпуск северяне разнесут его на другие территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: у 114 вахтовиков с Белокаменки, улетевших чартером в Екатеринбург, подтвердился коронавирус. Губернатор Мурманской области объяснил, почему никто не понесет наказание (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»