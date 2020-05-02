2020-05-02T10:40:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: почему нельзя разрешить выезд в отпуск жителям Кировска и Апатитов

Глава Роспотребнадзора Мурманской области объяснила, почему нельзя ослабить карантин
Елена МОЛОДЦОВА
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Отпуск северянам лучше отложить.Отпуск северянам лучше отложить.Фото: Сергей ЕФИМОВ
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Последние два дня были очень волнительными для жителей Кировска и Апатитов. Еще бы! На дворе май, а власти-то разрешают ехать в отпуск, несмотря на растущее количество заболевших коронавирусом в городах, то отменяют свое решение.

- Локализация очага отнюдь не означает, что люди не передают этот вирус дальше. Меры позволили избежать взрывной вспышки заболевания, - объясняет глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева. – В Кировске и Апатитах 66% заболевших переносят инфекцию бессимптомно. Зараженных удается выявить, проверяя контактных лиц тех, кто болеет ОРВИ или пневмонией. Инфекция не управляема. Поможет только жесткая дезинфекция и изоляция.

По слова Лены Александровны, пока территория является источником распространения коронавирусом, выезжать за ее пределы не рекомендуется – высока вероятность, что выезжающие в отпуск северяне разнесут его на другие территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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