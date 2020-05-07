Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке построили общежитие на 150 мест для обсервации

7 Май 2020 2020-05-07T13:50:51+03:00

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11 тысяч рабочих трудились на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. И до недавнего времени 4600 из их числа составляли сотрудники компании «Велесстрой». Именно на этой площадке и произошла вспышка коронавируса. Напомним: на данный момент инфицированы 1964 человека. Порядка семиста сотрудников «Велесстрой» уже вывезли из Мурманской области. Последний чартер с потенциально здоровыми рабочими вылетел в Самару минувшей ночью.

Однако на стройплощадке в Белокаменке по-прежнему остаются 3600 человек. Чтобы рассредоточить людей на объекте 25 апреля Роспотребнадзор Мурманской области выдал предписание до 15 мая построить три новых общежития. Что ж, на дворе только шестое число, а задача выполнена на 75%.

- Первый из новых жилых объектов для сотрудников в Белокаменке был сдан в эксплуатацию в срок – 30 апреля. 6 мая введено в эксплуатацию второе общежитие вместимостью 150 человек. Оно будет использоваться исключительно как обсерватор для работников «Велесстроя», готовящихся покинуть объект, - сообщил оперативный штаб Мурманской области. – Перед заездом жильцов помещение продезинфицировали.

Между тем, как стало известно «КП», на прибывшем к берегу Белокаменки круизном пароме «Принцесса Анастасия» пока не замечен ни один рабочий с объекта, где вспыхнула эпидемия.

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