2020-05-07T02:51:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 мая 2020 года: 2237 заболевших и 317 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 6 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной.Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Майские праздники еще не закончились, а северяне уже гадают, ждать ли после них послабления ограничительных мер из-за коронавируса. Пока в Мурманской области идет ежедневный прирост больных COVID-19.

К сожалению, число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет изо дня в день. Как сообщили в региональном оперативном штабе, сейчас в Заполярье 2237 заболевших, за последние сутки диагноз подтвердился у 136 человек. При этом 317 вылечились. Число летальных случаев - 4.

Самый крупный ковидный очаг в Мурманской области - Белокаменка (1937 человек), на втором месте - Апатиты (86), на третьем - Кировск (52), на четвертом - Мурманск (41).

В других городах заболевшие хоть и есть, но, к счастью, их относительно немного: в Печенгском районе - 36 человек, Североморске - 24, Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 13, Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, Полярных Зорях – 5, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Между тем в правительстве Мурманской области рассказали о мерах поддержки для сферы строительства, транспорта и ресурсоснабжающих компаний. А депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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