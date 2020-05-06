2020-05-06T15:24:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как поддержат медработников, которые борются с коронавирусом

Министр здравоохранения Мурманской области рассказал, как поощрят тех, кто уже месяц находится на передовой
Елена МОЛОДЦОВА
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Врачей поощрят за трудовые подвиги во время эпидемии.Врачей поощрят за трудовые подвиги во время эпидемии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Почти сразу, как коронавирус перешагнул границу Мурманской области, в «белом доме» региона заверили, что медиков, работающим с опасным COVID-19, поддержат материально. К зарплате обещали добавить едва ли не 100%. И вот момент истины - начало месяца, когда люди в белых халатах должны получить рассчетники с приятными суммами.

- Вся нормативная база готова. Стимулирующие выплаты медицинский персонал получит за фактически отработанное время. Все начисления произведены, в ближайшие дни сотрудники получат деньги вместе с ежемесячной зарплатой, - заверил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Всего доплата положена 1761 сотруднику на общую сумму 25,7 миллиона рублей.

Так, 303 врачам положена доплата до 166 тысяч рублей, 958 сотрудникам среднего медицинского персонала – до 97 тысяч рублей, 193 работникам младшего медперсонала – до 51 тысячи рублей. Также стимулирующие надбавки получат водители скорой помощи и другие сотрудники, имеющие дело с новой опасной инфекцией.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже поручил контрольному управлению проследить, чтобы выплаты прошли без бюрократических сбоев на местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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