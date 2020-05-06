Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как поддержат медработников, которые борются с коронавирусом
Почти сразу, как коронавирус перешагнул границу Мурманской области, в «белом доме» региона заверили, что медиков, работающим с опасным COVID-19, поддержат материально. К зарплате обещали добавить едва ли не 100%. И вот момент истины - начало месяца, когда люди в белых халатах должны получить рассчетники с приятными суммами.
- Вся нормативная база готова. Стимулирующие выплаты медицинский персонал получит за фактически отработанное время. Все начисления произведены, в ближайшие дни сотрудники получат деньги вместе с ежемесячной зарплатой, - заверил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Всего доплата положена 1761 сотруднику на общую сумму 25,7 миллиона рублей.
Так, 303 врачам положена доплата до 166 тысяч рублей, 958 сотрудникам среднего медицинского персонала – до 97 тысяч рублей, 193 работникам младшего медперсонала – до 51 тысячи рублей. Также стимулирующие надбавки получат водители скорой помощи и другие сотрудники, имеющие дело с новой опасной инфекцией.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже поручил контрольному управлению проследить, чтобы выплаты прошли без бюрократических сбоев на местах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: за сутки в Мурманской области никто не заболел коронавирусом за исключением Белокаменки. В Белокаменке 5 мая выявили 136 новых случаев коронавируса (Подробности)
Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: почему нельзя разрешить выезд в отпуск жителям Кировска и Апатитов. Глава Роспотребнадзора Мурманской области объяснила, почему нельзя ослабить карантин (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом. За сутки в Мурманской области выявили 280 заболевших коронавирусом (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»