Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 60% госпитализированных коронавирус осложнен пневмонией»

25 Май 2020 2020-05-25T13:18:22+03:00

Из 464 пациентов – 4 в тяжелом состоянии и 1 подключен к ИВЛ

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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области постепенно стабилизируется, хотя есть ряд муниципалитетов, где обстановка с новой опасной инфекцией остается напряженной. Так, например, уже не сохраняется пропорция 15 и 85%, при которой большая часть заболевших приходится на Белокаменку.

- Из 464 пациентов с коронавирусом треть находится в состоянии средней степени тяжести, четверо – в тяжелом состоянии и один подключен к ИВЛ. У 60% госпитализированных болезнь осложнена течением внебольничной пневмонии. Также свободно 40% коек, отведенных для людей с COVID-19, - рассказывает министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Кроме того, проведено уже больше 67 исследований на коронавирус. В ближайшее время в регион поступят тест-системы для имунноферментного анализа (ИФА), которые позволят еще больше увеличить охват северян и узнать, если у нас иммунитет к коронавирусу.

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