Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: когда заработают парикмахерские и салоны красоты

25 Май 2020 2020-05-25T11:13:31+03:00

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Прекрасной половине человечества во время пандемии коронавируса пришлось тяжело. Услуги мастеров индустрии красоты оказались под запретом, а ручки сами себя в порядок не приведут и корни сами себя не покрасят. Да и предпринимателям пришлось несладко – отсутствие клиентов сильно ударило по кассам.

Коронавирус и власти сжалились над северянами, и с 5 мая открыли парикмахерские и салоны красоты во всей Мурманской области за исключением Апатитов и Кировска. Но, кажется, пришла пора и прекрасной половины этих городов привести себя в порядок.

- Оперштаб готовится к тому, чтобы разрешить работу парикмахерских и салонов красоты с 1 июня в Апатитах и Кировске. Знаю, что по этому поводу поступает много обращений от предпринимателей. Прошу отнестись к ним особенно внимательно при оказании поддержки, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так что парикмахерам и мастерам маникюра в Кировске осталось недолго махать лопатами, чтобы заработать себе на хлеб. Напомним: сотрудники индустрии красоты в городе у подножья Хибины пошли на общественные работы, чтобы прокормить свои семьи.

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