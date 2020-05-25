2020-05-25T11:13:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: когда заработают парикмахерские и салоны красоты

Предпринимателям, которые устали строчить обращения к чиновникам, ждать осталось недолго
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Совсем скоро кировчанки и апатитчанки смогут привести себя в порядок.Совсем скоро кировчанки и апатитчанки смогут привести себя в порядок.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Прекрасной половине человечества во время пандемии коронавируса пришлось тяжело. Услуги мастеров индустрии красоты оказались под запретом, а ручки сами себя в порядок не приведут и корни сами себя не покрасят. Да и предпринимателям пришлось несладко – отсутствие клиентов сильно ударило по кассам.

Коронавирус и власти сжалились над северянами, и с 5 мая открыли парикмахерские и салоны красоты во всей Мурманской области за исключением Апатитов и Кировска. Но, кажется, пришла пора и прекрасной половины этих городов привести себя в порядок.

- Оперштаб готовится к тому, чтобы разрешить работу парикмахерских и салонов красоты с 1 июня в Апатитах и Кировске. Знаю, что по этому поводу поступает много обращений от предпринимателей. Прошу отнестись к ним особенно внимательно при оказании поддержки, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так что парикмахерам и мастерам маникюра в Кировске осталось недолго махать лопатами, чтобы заработать себе на хлеб. Напомним: сотрудники индустрии красоты в городе у подножья Хибины пошли на общественные работы, чтобы прокормить свои семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи. Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать. Рублем накажут и тех, кто не носит маски, и тех, кто допустил это (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Модель Victoria's Secret из Мурманска Екатерина Григорьева стала мамой
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: расширен перечень тех, кого обязательно протестируют на коронавирус
Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: когда заработают парикмахерские и салоны красоты
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи
В Туломе нашли одного из пропавших мужчин
В Алакуртти продолжают искать четырехлетнюю девочку, которая пропала у реки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать
Следователи возбудили уголовное дело по пропавшей в Алакуртти четырехлетней девочке
Жительницу Мурманской области с двумя детьми спасали с острова
Почти 500 человек ищут в Алакуртти пропавшую четырехлетнюю девочку
Первый зам спикера Мурманской областной Думы начал принимать обращения северян на личной странице в "ВКонтакте"
За фейки о госпитале в Мурмашах составлено несколько административных дел
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 мая 2020 года: 2900 зараженных в Мурманской области, 1628 выздоровевших и 7 умерших
В Мурманске столкнулись две иномарки, четыре человека – в больнице
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Североморске на карантин закрыли неврологию местной больницы