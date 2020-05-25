2020-05-25T17:22:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: список пострадавших от коронавируса отраслей в Мурманской области расширили до 51 категории

В том числе в него включили объекты нестационарной торговли и автошколы
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Автошколы получат государственную поддержку.Автошколы получат государственную поддержку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус хорошо дал понять, насколько зыбко благополучие северян. Тем, кто потерял работу, выплачивают МРОТ со всеми надбавками и предлагают заработать на жизнь на общественных работах по благоустройству. Протянули руку помощи и предпринимателям, которые пострадали от коронавируса. Причем список отраслей все время расширяется.

- В перечень пострадавших ОКВЭД включены еще 11 отраслей – это 1095 предпринимателей. В частности речь идет о розничной торговле в нестационарных объектах и на рынках, а также автошколах, - доложила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

На данный момент региональный перечень пострадавших ОКВЭД насчитывает 51 категорию, а федеральный – 39. В правительстве уже выдали предпринимателям 82 микрозайма на общую сумму 76,9 миллиона рублей и выплатили 1058 МРОТ, заявок же было подано гораздо больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи. Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать. Рублем накажут и тех, кто не носит маски, и тех, кто допустил это (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: список пострадавших от коронавируса отраслей в Мурманской области расширили до 51 категории
В Молочном талые воды превратили детскую площадку в бассейн
Где в Мурманской области общественные работы пользуются наибольшим спросом
Завершены поиски четырехлетней Альбины Кайрис в Алакуртти
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: когда заработают спортивные учреждения и непродовольственные магазины
Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в четырех больницах Мурманской области выявили нарушения с выплатами сотрудникам скорой помощи
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 60% госпитализированных коронавирус осложнен пневмонией»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: рабочих в Белокаменке начали тестировать на антитела к коронавирусу
Модель Victoria's Secret из Мурманска Екатерина Григорьева стала мамой
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: расширен перечень тех, кого обязательно протестируют на коронавирус
Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: когда заработают парикмахерские и салоны красоты
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи
В Туломе нашли одного из пропавших мужчин
В Алакуртти продолжают искать четырехлетнюю девочку, которая пропала у реки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать
Следователи возбудили уголовное дело по пропавшей в Алакуртти четырехлетней девочке
Жительницу Мурманской области с двумя детьми спасали с острова
Почти 500 человек ищут в Алакуртти пропавшую четырехлетнюю девочку
Первый зам спикера Мурманской областной Думы начал принимать обращения северян на личной странице в "ВКонтакте"
За фейки о госпитале в Мурмашах составлено несколько административных дел
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 мая 2020 года: 2900 зараженных в Мурманской области, 1628 выздоровевших и 7 умерших
В Мурманске столкнулись две иномарки, четыре человека – в больнице
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Североморске на карантин закрыли неврологию местной больницы