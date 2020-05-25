Ситуация с коронавирусом в Мурманске: список пострадавших от коронавируса отраслей в Мурманской области расширили до 51 категории

25 Май 2020 2020-05-25T17:22:25+03:00

В том числе в него включили объекты нестационарной торговли и автошколы

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Коронавирус хорошо дал понять, насколько зыбко благополучие северян. Тем, кто потерял работу, выплачивают МРОТ со всеми надбавками и предлагают заработать на жизнь на общественных работах по благоустройству. Протянули руку помощи и предпринимателям, которые пострадали от коронавируса. Причем список отраслей все время расширяется.

- В перечень пострадавших ОКВЭД включены еще 11 отраслей – это 1095 предпринимателей. В частности речь идет о розничной торговле в нестационарных объектах и на рынках, а также автошколах, - доложила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

На данный момент региональный перечень пострадавших ОКВЭД насчитывает 51 категорию, а федеральный – 39. В правительстве уже выдали предпринимателям 82 микрозайма на общую сумму 76,9 миллиона рублей и выплатили 1058 МРОТ, заявок же было подано гораздо больше.

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