Ситуация с коронавирусом в Мурманске: список отраслей, пострадавших от коронавируса, пополнил автобизнес

29 Апр 2020 2020-04-29T17:19:14+03:00

Те, кто занимается торговлей машин и байков смогут получить льготы от правительства региона. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Мурманской области расширился перечень организаций, по которым ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, ударили особенно сильно. Ранее туда вошли салоны красоты, стоматологии, гостиничный и ресторанный бизнес, деятельность воздушного транспорта и много чего еще. Теперь по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса этот список увеличен еще на несколько пунктов.

- В перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики внести: розничную торговлю легковыми автомобилями, торговлю прочими транспортными средствами, кроме пассажирских, продажу автомобильных деталей и принадлежностей, а также торговлю мотоциклами и его составными частями, - говорится в официальном постановлении правительства Мурманской области.

Теперь предприятия из этих сфер деятельности смогут рассчитывать на финансовую поддержку от региональных властей. Напомним, что узнать обо всех положенных льготах заполярные бизнесмены могут в специальном разделе на сайте правительства или с помощью чат-бота в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU