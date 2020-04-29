Ситуация с коронавирусом в Мурманске: список отраслей, пострадавших от коронавируса, пополнил автобизнес
В Мурманской области расширился перечень организаций, по которым ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, ударили особенно сильно. Ранее туда вошли салоны красоты, стоматологии, гостиничный и ресторанный бизнес, деятельность воздушного транспорта и много чего еще. Теперь по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса этот список увеличен еще на несколько пунктов.
- В перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики внести: розничную торговлю легковыми автомобилями, торговлю прочими транспортными средствами, кроме пассажирских, продажу автомобильных деталей и принадлежностей, а также торговлю мотоциклами и его составными частями, - говорится в официальном постановлении правительства Мурманской области.
Теперь предприятия из этих сфер деятельности смогут рассчитывать на финансовую поддержку от региональных властей. Напомним, что узнать обо всех положенных льготах заполярные бизнесмены могут в специальном разделе на сайте правительства или с помощью чат-бота в соцсетях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Ресурсов на поддержку северян и бизнеса пока достаточно». Андрей Чибис заверил, что в «белом доме» понимают все риски возникновения дефицита бюджета (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»