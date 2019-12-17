«Капитану не хватило трех метров, чтобы вырваться из огня»: В Мурманске простились с Виктором Измайловым, который погиб при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

12 декабря в 10.16 в Мурманске произошло ЧП: на знаменитом авианосце «Адмирал Кузнецов» случился пожар. Языки пламени охватили трюм первого энергоотсека, где проводились сварочные работы. Вероятно, искра попала в трюм, где загорелись остатки мазута. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров, а тушили его почти сутки – открытый огонь смогли ликвидировать только спустя 19 часов.

В пожаре на "Адмирале Кузнецове" пострадало 14 человек, двое погибли.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

К сожалению, без пострадавших в этой беде не обошлось: 14 человек получили тяжелые травмы - военнослужащих и простых рабочих госпитализировали с разными диагнозами от черепно-мозговой травмы до ожогов верхних дыхательных путей. Но самое печальное, что двоих северян нашли погибшими на крейсере – военного Ролдугина, имя которого не сообщается, и капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Последнему не было и 35 лет.

17 декабря с Виктором Васильевичем простились в Мурманске около мемориала морякам, погибшим в мирное время. А в храме Спас-на-Водах, что рядом, прошла панихида по усопшему. Измайлов был командиром дивизиона аварийно-спасательных работ на «Адмирале Кузнецове». Когда начался пожар, офицер живучести крейсера решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы спасти рабочих, обеспечить эвакуацию. Но вызволить из беды самого себя ему не удалось – тело бравого капитана поисковая группа нашла в аварийном отсеке корабля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/749527" frameborder="0"></iframe> Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" – СК.

Почтить память военного и проводить его в последний путь пришло много людей. Среди них были друзья, родные и близкие Виктора Васильевича, и, конечно же, экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов».

- Он, как минимум, спас четыре жизни, но, к сожалению, не уберег от смерти себя. Капитану не хватило буквально трех метров, чтобы выйти на открытое пространство. Спасибо родителям и учителям, которые воспитали настоящего офицера, патриота и просто человека с большой буквы, - со скорбью произнес речь представитель Северного Флота.

Один из сослуживцев погибшего рассказал «КП», что капитан был действительно хорошим человеком, заслуживающим уважения.

- Виктор Васильевич был умным, в своем деле, наверное, лучший. Был справедливым, никогда не прятался за подчиненных, всегда все делал сам. Когда он был моим командиром в 2013-2014 годах, многому меня научил, хоть и был строг. Помогал всегда, если обратишься. Под его руководством мы себя чувствовали под хорошей защитой. Были случаи, когда он даже заступался за нас перед вышестоящим руководством, - поделился местный житель Владимир Волков.

Мало кто мог сдержать слезы во время прощания с офицером. Исполняя свой долг, он пожертвовал собой. А это очень ценно.

Напомним: 15 декабря в мурманском Спасе-на-Водах помолились за всех пострадавших в пожаре на «Адмирале Кузнецове» по многочисленным просьбам прихожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске горит авианосец «Адмирал Кузнецов»

По предварительным данным, три человека пропали без вести [видео, дополняется] (подробности)

К горящему крейсеру «Адмирал Кузнецов» едет губернатор Мурманской области

Андрей Чибис прервал личный прием (подробности)

При пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадало двое военных

За 15 минут на место ЧП приехало три скорых и несколько пожарных машин [видео, дополняется] (подробности)

Северный флот: Очаг возгорания на «Кузецове» локализован

Рабочие не пострадали, а военным повезло меньше (подробности)

Из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" создали оперативный штаб

Андрей Чибис на месте поверил, как борются с огнем (подробности)

Экстренные службы: Число пострадавших на горящем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10

Полыхающий энергоотсек решили залить водой (подробности)