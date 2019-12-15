В мурманском Спасе-на-Водах помолились за пострадавших в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-15T16:11:24+03:00

Прихожане храма попросили духовенство помолиться о пострадавших в пожаре. Фото: vk.com/public174436411

Об этом попросили прихожане храма

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Утром 12 декабря загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов". Крейсер стоял на 35 СРЗ, где проходил его ремонт. Предварительная причина случившегося - попадание искры от сварочных работ на горючие материалы. Два человека погибли, еще 14 пострадали.

Военнослужащие и простые рабочие находятся в больницах Мурманска с разными диагнозами от черепно-мозговой травмы до ожогов верхних дыхательных путей. Северяне не остались в стороне от беды, и попросили духовенство храма Спас-на-Водах помолиться за пострадавших. И написали немало сообщений в группе божьего дома в "ВКонтакте".

Пожар унес жизни двух человек, еще 14 пострадали. Фото: vk.com/public174436411

- Также прихожане подавали в свечную лавку храма церковные записки. После Божественной литургии на молебне были вознесены молитвенные прошения о здравии с поименным перечислением тех, кто пострадал в огненной стихии, - рассказали в Спасе-на-Водах.

Напомним: по пожару на авианосце возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU