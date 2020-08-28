Задание № 8 необычного квеста «Город-порт»

Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 августа стартовал необычный квест «Город-порт», который проводит Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой»-Мурманск». Задание № 1, 2, 3, 4, 5 , 6 и 7 были опубликованы на сайте.

Теперь пришла очередь для последней загадки.

Задание № 8

Знакомство с городом туристы, прибывающие на круизных лайнерах, начинают с этой его части, которая стала такой уютной и благоустроенной благодаря усилиям Мурманского морского торгового порта. Здесь очень любят гулять мурманчане и гости города. В 2018 году это место, которое находится рядом с Морским вокзалом, полностью обновили, и оно стало частью единого архитектурного ансамбля вместе со сквером портовиков, отремонтированном ММТП в 2015 году. Что это за место?

Ваша задача – найти это место, сходить к нему и сделать снимок либо найти картинку в интернете (только укажите ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск или прислать в сообщения группы «Комсомольская правда»-Мурманск» в «ВКонтакте» либо в директ Instagram. Напомним: красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваш шанс на победу. Все условия конкурса можно прочитать на сайте.

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