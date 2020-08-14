Задание №4 необычного квеста «Город-порт»

ММТП вместе с «Комсомольской правдой»-Мурманск» проведет необычный квест «Город-порт». Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 августа стартовал необычный квест «Город-порт», который проводят Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой» - Мурманск». Задание №1, 2 и 3 были опубликованы на сайте.

Теперь пришла очередь для еще одной загадки.

Задание №4

Так важно помнить свои корни и с чего все начиналось. В ММТП с уважением относятся к своей истории. И самые важные вехи в более, чем вековой жизни предприятия можно узнать именно здесь. Вы могли часто ходить мимо этого здания и не знать, что внутри так много интересных экспонатов. Его создание было приурочено к 100-летию Мурманского морского торгового порта. Что это за место?

Ваша задача – найти это место, сходить к нему и сделать снимок, либо найти картинку в Интернете (только укажите ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск или прислать в сообщения группы «Комсомольская правда» - Мурманск» в «ВКонтакте» либо в директ Instagram. Напомним: красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваши шансы на победу. Все условия конкурса можно прочитать на сайте.