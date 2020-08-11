Задание №3 необычного квеста «Город-порт»

Всматриваемся в новый полезный арт-объект города. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 августа стартовал необычный квест «Город-порт», который проводят Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой» - Мурманск». Задание №1 и 2 были опубликованы на сайте. Теперь пришла очередь для нового.

Задание №3

В этом году было завершено строительство пылеветрозащитных экранов вокруг территории порта – это один из многочисленных шагов предприятия к сохранению экологии нашего региона. Стена стала новой достопримечательностью Мурманска, ведь выполнена в ярких цветах. А еще на ней есть сюрпризы в виде панно. Мы не просим найти все (хотя это интересно), но сфотографируйте то, что больше всего вам нравится (нестандартный ракурс приветствуется!).

Ваша задача – найти это место, сходить к нему и сделать снимок, либо найти картинку в Интернете (только укажите ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск или прислать в сообщения группы «Комсомольская правда» - Мурманск» в «ВКонтакте» либо в директ Instagram. Напомним: красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваши шансы на победу. Все условия конкурса можно прочитать на сайте.