Задание № 2 необычного квеста «Город-порт»

Конкурс ММТП и "Комсомолки" продолжается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе стартовал необычный квест «Город-порт», который проводит Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой»-Мурманск». Задание № 1 вместе с условиями конкурса можно найти на сайте «КП».

Теперь пришла очередь задания № 2:

Никакая организация или компания не может успешно развиваться без первоклассных сотрудников. Мурманский морской торговый порт свои кадры готовит со школьной скамьи. Может, вы тоже учились в этом общеобразовательном учреждении, еще до того, как здесь открыли транспортно-логистический класс? Что это за учреждение?

Напомним: ваша задача – найти это место, сходить к нему и сделать снимок либо найти картинку в интернете (только укажите ее автора). Фотографию необходимо опубликовать на своей странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск. Красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит шансы на победу.