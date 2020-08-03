Участвуй в квесте по Мурманску ко дню рождения Мурманского морского торгового порта

ММТП вместе с «Комсомольской правдой»-Мурманск» проведет необычный квест «Город-порт». Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 сентября Мурманскому морскому торговому порту исполнится 105 лет. В честь наступающего большого праздника ММТП вместе с «Комсомольской правдой»-Мурманск» проведет необычный квест «Город-порт», который стартует 4 августа.

Мы приглашаем вас стать его участниками, чтобы лучше узнать историю родного города и то, как на нее повлиял Мурманский морской торговый порт. Участвовать в квесте можно как реально, так и виртуально. Поверьте, это не сложно, весело и интересно.

Итак, чем же мы будем вас радовать? Два раза в неделю – по вторникам и пятницам – в наших группах в социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram) будут выходить задания. Мы загадаем вам места, которые связаны с Мурманским торговым портом, дадим подсказки и попросим отгадать их.

Ваша задача – найти эти места, сходить к ним и сделать снимок. Если по каким-либо причинам вы не можете выйти на улицу, например, в силу ограниченных возможностей или по болезни, то можете найти снимок в Интернете (только укажите его автора). Фотографию надо будет опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск и мы сами найдем его. Если же вы не просто поделитесь снимком, но и сделаете красивый пост, например, расскажете, какое впечатление на вас произвело это место или как ваша жизнь с ним связана, то это только увеличит ваши шансы на победу.

Как мы выберем победителей? За каждое правильно угаданное место мы будем давать один балл. Также дополнительные баллы будут насчитываться за нестандартный подход к снимку, рассказ о месте. Конкурс будет продолжаться до 21.00 31 августа, вас ждет 8 заданий. А 1 сентября мы выберем победителей, которые получат призы от Мурманского морского торгового порта.

Если вы не можете следить за заданиями в соцсетях или у вас есть вопросы по конкурсу, вы можете задать их по телефонам 8 960-020-20-69 и 8 991-6702-730. Все задания будут дублироваться в ежедневных и еженедельных выпусках «КП»-Мурманск».

Желаем вам удачи!