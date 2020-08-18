Задание №5 необычного квеста «Город-порт»

ММТП вместе с «Комсомольской правдой»-Мурманск» проведет необычный квест «Город-порт». Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 августа стартовал необычный квест «Город-порт», который проводят Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой» - Мурманск». Задание №1, 2, 3 и 4 были опубликованы на сайте.

Теперь пришла очередь для еще одной загадки.

Задание №5

Этот памятник в Мурманске – по-настоящему народный, так как деньги на него собирались активистами на субботниках. Вряд ли найдется житель города, который бы не видел его хоть единожды, без него сложно представить День Победы. В 2016 году портовики организовали и провели реконструкцию территории вокруг него. Что это за памятник? Подсказка: он установлен в честь Героя Советского Союза и находится в самом центре города.

Ваша задача – найти это место, сходить к нему и сделать снимок, либо найти картинку в Интернете (только укажите ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск или прислать в сообщения группы «Комсомольская правда» - Мурманск» в «ВКонтакте» либо в директ Instagram. Напомним: красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваши шансы на победу. Все условия конкурса можно прочитать на сайте.