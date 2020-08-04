Задание №1 необычного квеста «Город-порт»

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:16:46+03:00

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Как мы обещали, сегодня, 4 августа, стартует необычный квест «Город-порт», который проводят Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой» - Мурманск».

Итак, задание №1:

Чтобы попасть на этот спектакль, не надо идти в театр. Надевайте наушники и готовьтесь пройти несколько километров, пока для вас будет звучать рассказ о военных годах Мурманска от артистов Арктического театра. Помощь в постановке этого уникального не только для области, но и всего арктического региона спектакля оказал Мурманский морской торговый порт. Этот спектакль-прогулка начинается именно у этого здания.

Ваша задача – найти это место, сходить к нему и сделать снимок, либо найти картинку в Интернете (только укажите ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск. Напомним: красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваши шансы на победу. Все условия конкурса можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU