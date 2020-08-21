Задание №6 необычного квеста «Город-порт»

Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 августа стартовал необычный квест «Город-порт», который проводит Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой»-Мурманск». Задание № 1, 2, 3, 4 и 5 были опубликованы на сайте.

Теперь пришла очередь для еще одной загадки.

Задание №6

На сайте Мурманского архива можно найти фотографию «Восстановление дома Торгового порта», которая была сделана в 1947 году. Где же находится это здание? Подсказка: совсем рядом – памятник покорителям Арктики.

Ваша задача – найти это место, сходить к нему и сделать снимок либо найти картинку в интернете (только укажите ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск или прислать в сообщения группы «Комсомольская правда»-Мурманск» в «ВКонтакте» либо в директ Instagram. Напомним: красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваш шанс на победу. Все условия конкурса можно прочитать на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задание № 1 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

Задание № 2 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

Задание №3 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

Задание №4 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

Задание №5 необычного квеста «Город-порт». Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru