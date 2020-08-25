Задание № 7 необычного квеста «Город-порт»

Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы! Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 августа стартовал необычный квест «Город-порт», который проводит Мурманский морской торговый порт совместно с «Комсомольской правдой»-Мурманск». Задание № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 были опубликованы на сайте.

Теперь пришла очередь для еще одной загадки.

Задание № 7

Этот памятник был открыт 2 июля 1945 года. Он самым первым в Мурманске стал посвящением жертвам войны и представлял собой обелиск, имеющий четыре грани, высота которого достигает 6 м. В ноябре 1967 года на месте временного был установлен новый монумент – 11-метровая стела, к которой и по сей день жители нашего города приходят отдать дань погибшим во времена Великой Отечественной войны.

Ваша задача – найти это место, сходить к нему и сделать снимок либо найти картинку в интернете (только укажите ее автора). Фотографию необходимо опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегами #мурманскпорт105 #кпмурманск или прислать в сообщения группы «Комсомольская правда»-Мурманск» в «ВКонтакте» либо в директ Instagram. Напомним: красивый пост с рассказом о впечатлениях от этого места или о том, как ваша жизнь с ним связана, только увеличит ваш шанс на победу. Все условия конкурса можно прочитать на сайте.

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