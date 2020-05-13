Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Если жители Мурманской области не будут носить маски, мы вернем режим самоизоляции»

13 Май 2020 2020-05-13T14:37:28+03:00

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С 12 мая в Мурманской области отменили режим обязательной самоизоляции, но при это ввели масочный режим. Неделю средства индивидуальной защиты будут выдавать бесплатно в населенных пунктах создано более 80 точек, где работают волонтеры. В руки будут давать по 3 маски за раз, также северян призывают приобрести одноразовые маски или многоразовые.

С 13 мая за выход на улицу без защиты будут штрафовать. Но последствия могут быть куда более серьезными, при чем для всех жителей конкретного муниципалитета, а то и области в целом.

- Если мы увидим, что масочный режим не работает, количество людей, не носящих маски, высоко, будем возвращать режим самоизоляции по населенным пунктам. Апатиты и Кировск под особым вниманием, так как там крупный очаг, первый выявленный в нашей области, - уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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