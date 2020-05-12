2020-05-12T15:19:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Штраф за отсутствие маски в Мурманске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

С 12 мая в Мурманской области введен обязательный масочный режим
Ника СВЕТЛОВА
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За выход на улицу без маски могут выписать штраф.За выход на улицу без маски могут выписать штраф.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Теперь без маски на улицу не выйти: с 12 мая в Мурманской области вводится обязательный масочный режим (но отменяется режим обязательной самоизоляции). Не в пример другим городам с такой ситуацией, у нас со средством защиты надо даже ходить по улицам, не говоря уже о появлении в общественном транспорте или магазине.

Но что же будет, если маску забыл дома или не купил вовремя? Наказание за это предусмотрено по статье КоАП РФ 20.6.1. "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Появление без маски может повлечь штраф от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

А вот если из-за этого кто-то заразится коронавирусом, то наказание будет существеннее. Штраф для граждан - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним: в Мурманской области будет 79 точек раздачи бесплатных медицинских масок. Но акция будет действовать только около недели, чтобы северяне успели закупиться в аптеках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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