В Мурманской области на коронавирус будут тестировать беременных, сотрудников детских садов и соцработников

13 Май 2020 2020-05-13T14:25:38+03:00

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На брифинге с журналистами глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о наращивании объемов тестирования на коронавирус. Сейчас наш регион находится в лидерах среди других субъектов по числу проводимых анализ - с начала эпидемии сделано более 60 тысяч тестов. Если быть точными, то мы находимся на седьмом месте.

- Мы будем наращивать объемы. Как вы уже знаете, мы приняли решение проводить тесты для беременных женщин, социальных работников и работников дошкольных учреждений, - пояснил Андрей Чибис.

Ранее оперативный штаб сообщил, что обязательно на COVID-19 будут проверять всех приезжающих из-за пределов региона (тест будет браться на 10 день). Также в обязательном порядке их делают всем медработникам, волонтерам, а с этой недели еще и продавцам в магазинах, водителям и кондукторам общественного транспорта.

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