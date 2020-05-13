13-летняя девочка из Мурманска привезла в Карелию коронавирус

13 Май 2020 2020-05-13T08:16:44+03:00

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Жителям Мурманской области не запрещено уезжать в отпуск, причем даже тем, кто живет в закрытых на карантин городах. Правда, при этом сохраняется большой риск, что северяне поедут отдыхать и завезут коронавирус в другие регионы.

Так случилось с нашими соседями.

- За минувшие сутки подтверждены 5 новых случаев COVID-19. Четыре случая подтверждены в Петрозаводске. Двое - контактировавшие с ранее заболевшими, а также два новых источника. Одна женщина 53 лет вернулась с вахтовой работы из Санкт- Петербурге и девочка 13 лет, приехавшая на каникулы к жительнице Петрозаводска из Мурманска, - сообщил 12 мая глава Карелии Артур Парфенчиков.

Всего в Карелии 176 случаев COVID-19, в нашем регионе - 2428. В Мурманской области тоже много завозных случаев коронавируса. В первую очередь речь идет о Белокаменке, где на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений работало почти 11 тысяч вахтовиков. Сейчас коронавирусом здесь болеет 2050 человек.

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