Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области приходится 138 тестов на COVID-19 на тысячу человек

12 Май 2020 2020-05-12T16:12:12+03:00

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Увы, симптомы великого и ужасного коронавируса часто схожи с обычным ОРВИ, и поставить точный диагноз поможет только специальный анализ. Тем более, что 70% из 2428 подтвержденных случаев COVID-19 в Мурманской области протекает бессимптомно.

- У нас проводится большой объем тестирования. Мы одни из лидеров по стране, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – По нормативу, который позволяет перейти к ослаблению ряда режимов, необходимо проводить 70 тестов на тысячу человек. Мы проводим 138 исследований на одну тысячу северян. Это позволяет нам все более активно выявлять тех лиц, которые являются инфицированными.

По данным министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, с начала эпидемии лаборатории ведомства провели больше 32 тысяч исследований на COVID-19, в том числе и для новых категорий граждан: волонтеров и сотрудников общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU