2020-05-12T15:06:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Из 413 пациентов девять – в тяжелом состоянии и двое – в крайне тяжелом»

Дмитрий Панычев рассказал, как протекает коронавирус у заразившихся северян
Елена МОЛОДЦОВА
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Далеко не у всех коронавирус проходит бессимптомно.Далеко не у всех коронавирус проходит бессимптомно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на то, что режим обязательной самоизоляции отменен, коронавирус пока не покинул Мурманскую область. Напомним: в регионе подтверждено 2428 случаев COVID-19.

- На конец дня 11 мая коронавирусом были заражены 378 человек из числа основного населения региона и 2050 – в Белокаменке. Пропорция 15% и 85% сохраняется. Вылечены и выписаны из стационаров 312 человек. Летальных исходов – пять, среди них один пациент со стройплощадки в Белокаменке, - доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Среди госпитализированных 413 пациентов 27% - в состоянии средней степени тяжести, 9 человек – в тяжелом состоянии, из которых четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких в областной больнице, и двое – в крайне тяжелом состоянии.

Тем не менее, по словам Дмитрия Панычева, ковидных коек в регионе достаточно, как, собственно говоря, и лекарств, и средств индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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