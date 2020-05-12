Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 мая 2020 года: 2416 заболевших и 732 выздоровевших

По последний данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе выявили 45 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 2416.

Лидером по числу ковидных пациентов остается Белокаменка - 2045 (37 новых случаев). Новых пациентов выявили также в Апатитах (+2, 106 всего), Кировске (+3, 72 всего), Мурманске (+3, 53 всего).

37 северян болеют коронавирусом в Печенгском районе, 21 - в Полярном, 33 - в Североморске, 6 - в Снежногорске, 18 - в Кольском районе, 4 - в Оленегорске, 10 - в Мончегорске, 5 - в Полярных Зорях, 2 - в Кандалакше, 1 - в Ковдоре, 3 - в Ловозерском районе.

С начала пандемии 732 человека благодаря врачам спаслись от коронавируса, 5, к сожалению, умерли. 1679 человек находятся на лечении с CoViD-19.

11 мая жители Мурманской области ждали с нетерпением. Ведь именно в этот день губернатор Андрей Чибис должен был сообщить, как будет регион жить дальше - президент Владимир Путин поручил субъектам самостоятельно принимать решение о продлении или завершении режима самоизоляции.

Мурманская область выбрала второй путь: с 12 мая обязательная для всех самоизоляция завершена. Дома должны сидеть только северяне с хроническими болезнями и те. у кого есть хронические болезни. Но вместе с тем в регионе вводится обязательный масочный режим, по области будет более 70 точек, где маски будут выдавать бесплатно.

Детские сады пока не работают в полном объеме, однако число дежурных групп будет постепенно увеличиваться.

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