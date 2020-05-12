Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «В Мурманской области более 70% зараженных коронавирусом переносят его бессимптомно»

12 Май 2020 2020-05-12T14:52:56+03:00

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Режим обязательной самоизоляции в Заполярье хоть и отменили, но расслабляться рано.

- С учетом реализованных мер по Мурманской области в целом и по двум нашим очагам в частности – Апатитам с Кировском и Белокаменке – нам удалось добиться снижения темпов прироста инфицированных. На сегодняшний день он не превышает 2% в сутки. Это неплохой показатель, но он не позволяет нам полностью ослабить введенные режимы, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Я хочу поблагодарить всех людей, кто ответственно подходил к самоизоляции. Это в значительной степени помогло нам сбавить темп распространения коронавируса.

Однако глава региона не отрицает, что в целом число инфицированных все равно довольно значительное. Из 2428 зараженных человек 70% переносят болезнь бессимптомно. К слову, в целом по России эта цифра гораздо меньше – всего 40%.

- Режим повышенной готовности сохраняется как минимум до 1 июня, - подчеркнул Андрей Владимирович.

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ИСТОЧНИК KP.RU