2020-05-13T14:17:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Кольской районной больнице развернули ковидный госпиталь на 80 коек

Пациентов с коронавирусом в Коле начали принимать с 13 мая
Елена МОЛОДЦОВА
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Теперь пациентов с коронавирусом будут принимать и в Коле.Теперь пациентов с коронавирусом будут принимать и в Коле.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе короновирусной инфекцией заражен 2371 человек. Однако в 70% случаев вирус протекает бессимптомно. По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, в больницах находится 413 пациентов с диагнозом COVID-19,девять из которых в тяжелом состоянии. Свободных коек, лекарств и средств индивидуальной защиты достаточно. Тем не менее, в ведомстве посчитали необходимым увеличить мощности.

- С 13 мая ковидный госпиталь открывается на базе Кольской центральной районной больницы, - сообщил на оперативном совещании Дмитрий Панычев.

Как уточнили в региональном минздраве, речь идет о 80 койках для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В том числе 22 койки оборудованы подачей кислорода, а семь имеют возможность подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

До недавней поры Кольская ЦРБ функционировала как отделение для больных с так называемой чистой пневмонией, но ситуация видимо изменилась и потребовала переквалификации учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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