2020-05-11T20:12:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Мурманске можно бесплатно получить медицинскую маску

В Мурманской области введен обязательный масочный режим, в регионе будет работать более 70 точек по выдаче средств защиты
Мария ПАШЕНКОВА
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С 12 мая в Мурманской области вводится обязательный масочный режим.С 12 мая в Мурманской области вводится обязательный масочный режим.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 12 мая в Мурманской области снимается режим обязательной самоизоляции (он сохраняется только для лиц старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни), но зато вводится обязательный масочный режим.

Теперь из дома можно выйти только со средством индивидуальной защиты. Появление в общественном транспорте, такси, магазине без него не допускается.

Но не всем по карману купить себе маску и регулярно ее менять. Напомним, "Комсомолка" посчитала, что семье с двумя работающими взрослыми в месяц придется тратить более 10 тысяч рублей. В правительстве Мурманской области нашли выход из этой непростой ситуации.

- С введением масочного режима на территории региона с 12 мая организована работа по раздаче защитных масок. Если у вас нет возможности приобрести маски, то их можно получить бесплатно в общественных приемных партии «Единая Россия» или на пикете волонтеров в своем населенном пункте.Маски можно получить во всех районах области (адреса указаны в инфографике). Точки выдачи масок будут работать с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Пункты по раздаче масок появятся в Снежногорсе, Полярном, Гаджиево, Апатитах, Видяево, Заозерске, Зеленоборском, Алакуртти, Зареченске, Кандалакше, Кировске, Ковдоре, Коле, Мурмашах, Молочном, Кильдинстрое, Верхнетуломском, Туманном, Междуречье, Териберке, Пушном, Туломе, Ура-Губе, Ловозеро, Ревде, Мончегорске, Оленегорске, Никеле, Печенге, Заполярном, Корзуново, Полярных Зорях, Североморске, Североморске-3, Умбе, Мурманске.

Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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