Где в Мурманске можно бесплатно получить медицинскую маску
С 12 мая в Мурманской области снимается режим обязательной самоизоляции (он сохраняется только для лиц старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни), но зато вводится обязательный масочный режим.
Теперь из дома можно выйти только со средством индивидуальной защиты. Появление в общественном транспорте, такси, магазине без него не допускается.
Но не всем по карману купить себе маску и регулярно ее менять. Напомним, "Комсомолка" посчитала, что семье с двумя работающими взрослыми в месяц придется тратить более 10 тысяч рублей. В правительстве Мурманской области нашли выход из этой непростой ситуации.
- С введением масочного режима на территории региона с 12 мая организована работа по раздаче защитных масок. Если у вас нет возможности приобрести маски, то их можно получить бесплатно в общественных приемных партии «Единая Россия» или на пикете волонтеров в своем населенном пункте.Маски можно получить во всех районах области (адреса указаны в инфографике). Точки выдачи масок будут работать с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
Пункты по раздаче масок появятся в Снежногорсе, Полярном, Гаджиево, Апатитах, Видяево, Заозерске, Зеленоборском, Алакуртти, Зареченске, Кандалакше, Кировске, Ковдоре, Коле, Мурмашах, Молочном, Кильдинстрое, Верхнетуломском, Туманном, Междуречье, Териберке, Пушном, Туломе, Ура-Губе, Ловозеро, Ревде, Мончегорске, Оленегорске, Никеле, Печенге, Заполярном, Корзуново, Полярных Зорях, Североморске, Североморске-3, Умбе, Мурманске.
Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области
Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области
Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области
Фото: оперативный штаб при правительстве Мурманской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса. Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео] (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву. Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово» (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»