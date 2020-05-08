Ситуация с коронавирусом в Мурманске: «Принцесса Анастасия» прибыла в Белокаменку в качестве плавучей гостиницы

8 Май 2020 2020-05-08T10:47:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже несколько дней как круизный паром «Принцесса Анастасия» из Санкт-Петербурга сменил привычные воды Балтики, на арктический Кольский залив. Напомним: лайнер прибыл к берегам Белокаменки 3 мая. За пару дней до этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что в каютах «Принцессы Анастасии» разместят рабочих для их разобщения на объекте. Как стало известно «КП», кого-кого, а сотрудников компании «Велесстрой», среди которых и вспыхнул коронавирус, на борту парома нет.

- Компания MOBY SPL приняла решение временно задействовать паром SPL Princess Anastasia в другом коммерческом проекте в Мурманске в качестве плавучей гостиницы, - рассказал о смене стоянки полюбившегося петербуржцам и его гостям судна международный паромный оператор MOBY SPL и поспешил успокоить своих потенциальных клиентов. - Мы еще раз обращаем внимание на то, что паром не будет госпиталем или обсерватором. Безопасность гостей и экипажа всегда была и остается для нас приоритетом. И к данному проекту это тоже относится.

Беда только в том, что вирус коварен, и здоровые сегодня люди могут оказаться зараженными. Как это случилось с вахтовиками все с той же Белокаменки, улетевшими чартерными рейсами в Екатеринбург.

Так или иначе, а привычные рейсы для «Принцессы Анастасии» приостановлены из-за коронавируса пока до 31 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: еще 10 отраслей признаны пострадавшими от коронавируса. Помощь получат 447 предпринимателей Мурманской области (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для перевозчиков, пострадавших от коронавируса, предлагают обнулить ставки транспортного налога на 2020 год. Бюджет недополучит 55 миллионов рублей, но предприниматели смогут выжить (Подробности)

Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Полярном принудительно госпитализировали трех жителей. Они контактировали с заболевшими коронавирусом, но от обследования в стационаре отказались (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В ЗАТО Александровск оштрафовали 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков. Кто-то отделался предупреждением, а кому-то придется раскошелиться на 1000 рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU