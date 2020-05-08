Ситуация с коронавирусом в Мурманске: «Принцесса Анастасия» прибыла в Белокаменку в качестве плавучей гостиницы
Вот уже несколько дней как круизный паром «Принцесса Анастасия» из Санкт-Петербурга сменил привычные воды Балтики, на арктический Кольский залив. Напомним: лайнер прибыл к берегам Белокаменки 3 мая. За пару дней до этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что в каютах «Принцессы Анастасии» разместят рабочих для их разобщения на объекте. Как стало известно «КП», кого-кого, а сотрудников компании «Велесстрой», среди которых и вспыхнул коронавирус, на борту парома нет.
- Компания MOBY SPL приняла решение временно задействовать паром SPL Princess Anastasia в другом коммерческом проекте в Мурманске в качестве плавучей гостиницы, - рассказал о смене стоянки полюбившегося петербуржцам и его гостям судна международный паромный оператор MOBY SPL и поспешил успокоить своих потенциальных клиентов. - Мы еще раз обращаем внимание на то, что паром не будет госпиталем или обсерватором. Безопасность гостей и экипажа всегда была и остается для нас приоритетом. И к данному проекту это тоже относится.
Беда только в том, что вирус коварен, и здоровые сегодня люди могут оказаться зараженными. Как это случилось с вахтовиками все с той же Белокаменки, улетевшими чартерными рейсами в Екатеринбург.
Так или иначе, а привычные рейсы для «Принцессы Анастасии» приостановлены из-за коронавируса пока до 31 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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