Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На круизном лайнере «Принцесса Анастасия» разместят рабочих с Белокаменки

1 Май 2020 2020-05-01T14:26:55+03:00

Лайнер уже вышел из Санкт-Петербурга в Мурманск. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Из-за эпидемии коронавируса в порту «Мурманск» этим летом вряд ли стоит ожидать паломничество туристических лайнеров, но один все же появится в акватории Кольского залива.

Напомним: накануне стало известно, что круизный паром «Принцесса Анастасия», который обычно курсирует по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Таллин и обратно, взял курс на Мурманск. Правда, изначально сообщалось, что в Заполярье он идет не для того, чтобы стать плавучим госпиталем для рабочих с Белокаменки.

- Лайнер идет в Мурманск, идет к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Он обеспечит дополнительные возможности для размещения там людей в более комфортных условиях. Это еще один шаг, который делается вместе с компанией для минимизации скорости и темпов распространения вируса на этом объекте.

Глава региона еще раз подчеркнул, что прирост заболевших в том числе и в Белокаменке будет продолжаться, поскольку проводятся активные скрининговые исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU