В Мурманск направляется круизный паром «Принцесса Анастасия»

30 Апр 2020 2020-04-30T15:12:35+03:00

Лайнер не будет забирать больных из Белокаменки. Фото: stpeterline.com/ru

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Круизный паром «Принцесса Анастасия» взял курс на Мурманск. Об этом на днях сообщил генеральный директор судоходной компании Moby Spl Сергей Котенев.

- Цель путешествия топ-менеджер не назвал, но дал понять, что маршрут не туристический. Круизы отменены, есть постановление о закрытии границ, - передает издание «Фонтанка».

Все секреты пока не раскрываются, но известно, что лайнер прибудет в Заполярье не для того, чтобы госпитализировать зараженных коронавирусом в Белокаменке, а такие слухи ходили.

Паром построен в 1986 году финской Wartsila. Длина судна — 177 метров, ширина — 28 метров. Судно с 834 каютами сможет разместить у себя на борту до 2,5 тысячи человек. «Принцесса Анастасия» регулярно курсирует по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллин — Санкт-Петербург.

Напомним: губернатор Мурманской области попросил президента развернуть инфекционный госпиталь МЧС под Белокаменкой. Пока решение о втором мобильном госпитале не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU