2020-05-07T08:00:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: еще 10 отраслей признаны пострадавшими от коронавируса

Помощь получат 447 предпринимателей Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
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От коронавируса страдает малый и средний бизнес.От коронавируса страдает малый и средний бизнес.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С каждым днем самоизоляции предприниматели, чья деятельность оказалась под временным запретом из-за пандемии коронавируса, теряют деньги и с ужасом думают о том, что будет, когда все это, наконец, закончится. Многие уже приняли помощь, предложенную правительством Мурманской области.

- Поступает очень много заявок. Особенно популярностью пользуется субсидия по возмещению заработной платы в размере МРОТ – 2500 обращений, из которых 1500 уже обработаны. По микрозаймам рассмотрено 63 заявки, выплачено 60 миллионов рублей. Ждут решения 218 заявок на получение губернаторского стартапа, - рассказывает о ситуации вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Между тем пострадавших гораздо больше. Терпящие бедствие предприниматели, по которым, считается, что коронавирус не ударил, обращаются напрямую и к главе региона Андрею Чибису, и уполномоченному по правам бизнесменов в Мурманской области Елене Тихоновой.

- Предлагаем расширить перечень пострадавших ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности – Ред.) и добавить туда 10 новых отраслей, в которые входят 447 субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о тех, деятельность или спрос на услуги которых был существенно ограничен, - отметила Ольга Кузнецова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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