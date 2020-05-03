2020-05-03T15:40:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманскую область приплыл круизный лайнер "Принцесса Анастасия"

Паром разместит у себя на борту рабочих из Белокаменки
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Туристическое судно прибыло в Кольский залив. Фото: stpeterline.comТуристическое судно прибыло в Кольский залив. Фото: stpeterline.com
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Утром в Кольский залив зашел круизный паром "Принцесса Анастасия", но как известно, приплыло внушительные судно совсем не за туристами. Как сообщает портал Marine Traffic, лайнер вышел из польского Гданьска 27 апреля, а сегодня, 3 мая, он добрался до порта Мурманска.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис объяснил, почему "Принцесса Анастасия" взяла курс на Заполярье. Глава региона рассказал, что лайнер пришвартуется у Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке и возьмет к себе на борт рабочих, чтобы разместить их в более комфортных условиях, а заодно и снизить риски распространения коронавируса. Не стоит забывать, что в Белокаменке - самый крупный очаг по заболевшим COVID-19 в регионе. Сейчас там подтверждено 1429 случаев заражения опасной инфекцией.

Круизный паром построен в 1986 году финской компанией Wartsila. Плавучая гостиница с 834 каютами сможет разместить у себя на борту до 2,5 тысячи человек. «Принцесса Анастасия» регулярно курсирует по маршруту Санкт-ПетербургХельсинкиСтокгольмТаллин — Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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