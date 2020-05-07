Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В ЗАТО Александровск оштрафовали 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков

7 Май 2020 2020-05-07T16:38:30+03:00

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В чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем. Это про жителей ЗАТО Александровск. Советника главы Екатерину Жигалову, которая выложила в сеть фотографии со свежевыловленной треской во время рейда в Баренцевом море, взяли на поруки. Но и сами жители ЗАТО далеко не праведники и не гнушаются нарушить режим самоизоляции.

- За последнюю неделю апреля рассмотрено 24 административных материала в отношении 22 лиц о нарушении ими режима самоизоляции. В том числе восемь из них рыбачили в бухте Кут акватории Кольского залива, а двое неоднократно нарушали установленные ограничения, - сообщили в пресс-службе Полярного районного суда.

Надо отдать должное, что «дезертиры» отпираться не стали и признали вину. Служители Фемиды учли их материальное и семейное положение, а также все обстоятельства их нарушения, поэтому одни отделались предупреждением, а другим выписали штраф в 1000 рублей.

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