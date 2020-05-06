Советник главы ЗАТО Александровск, которую обвинили в морской рыбалке во время пандемии коронавируса: "Я не сделала ничего, что бы порочило образ чиновника"

Сколько раз твердили миру, что... фотография в Instagram или "ВКонтакте", выложенная на личной странице, может привести к большому скандалу? Мурманчанке Юлии Величко до сих пор припоминают холодильник, забитый красной икрой.

В похожей ситуации оказалась советник главы администрации ЗАТО Александровск Екатерина Жигалова. На своей странице в "ВКонтакте" она опубликовала фотографии с морской рыбалки. Потом удалила, но они уже попали в СМИ и паблики.

В МЧС по Мурманской области поспешили отреагировать на эту новость. И не случайно: по снимкам северяне предположили, что на рыбалку Екатерина отправилась на катере ведомства.

- Маломерных судов МЧС России в ЗАТО Александровск нет, т.к. там нет инспекторского участка. Под словом "катер МЧС" в нашумевшей новости, видимо, имеется ввиду судно аварийно-спасательной службы Александровска, которая к федеральной структуре МЧС России никакого отношения не имеет, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

"Комсомолка" поговорила и с Екатериной Жигаловой. Оказалось, что это не она была нарушителем, а, наоборот, вышла в море, чтобы найти таковых.

Позже Екатерина Жигалова удалила фотографии с личной страницы в "ВКонтакте".

- Глава администрации перед майскими каникулами сказал, что надо организовать рейд и проверить, как рыбаки исполняют постановление (речь идет о постановлении правительства Мурманской области №235-ПП, в котором разрешается выход в море маломерных судов с соблюдением ряда условий. - Ред.) и условия, прописанные в нем, - рассказывает, как было дело, Екатерина Жигалова. – В постановлении, изданном на нашем уровне, было прописано, что можно не приходить за разрешением на выход в море в администрацию, а просто распечатать этот документ и иметь его при себе. К тому же я собиралась написать статью про рыбаков. Вместе с коллегами отправились в рейд. Пока катер дрейфовал, член экипажа дернул пару рыбин, а я с ними сфотографировалась. Все! Я ничего не нарушила: была на работе, рыбу ловить не запрещено. А теперь даже в личные сообщения страшно заглянуть – люди там такое пишут. Я не сделала ничего, что бы порочило образ чиновника. Я всегда старалась жить и работать по совести.

Напомним, из-за коронавируса в Мурманской области сначала запретили любительскую рыбалку, а затем все-таки сделали послабление.

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