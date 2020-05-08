2020-05-08T08:21:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для перевозчиков, пострадавших от коронавируса, предлагают обнулить ставки транспортного налога на 2020 год

Бюджет недополучит 55 миллионов рублей, но предприниматели смогут выжить
Елена МОЛОДЦОВА
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Перевозчикам обнулят ставки транспортного налога и компенсируют убытки.Перевозчикам обнулят ставки транспортного налога и компенсируют убытки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Убытки, убытки, убытки… Почти все вокруг терпят колоссальные убытки из-за эпидемии коронавируса. Одни – потому что им запретили временно работать, дабы не усугубить ситуацию с распространением инфекции, другие – потому что наоборот вынуждены функционировать на полную мощность, несмотря на то, что спрос упал. Речь идет в первую очередь о транспортных компаниях, занимающиеся пассажирскими перевозками.

- Транспорт не был остановлен, чтобы рассредоточить пассажиров, он работал на полную мощность. Мы предлагаем выделить субсидию на компенсацию недополученных доходов и затрат на дезинфекцию. Чтобы поддержать такие организации, также есть предложение обнулить ставки транспортного налога на 2020 год. Эта мера коснется 300 субъектов предпринимательской деятельности. Для бюджета это выпадающие 55 миллионов рублей, но для малых предприятий будет ощутимая экономия, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Господдержка затронет управляющие компании, которым компенсируют затраты на дезинфекцию, правда, при условии приведенных в порядок придомовых территорий, теплоснабжающие организации, которым предоставят авансовые платежи на субсидию, чтобы была возможность подготовиться к следующей зиме, и строительную отрасль, где планируется наоборот наращивать объем работ и госзаказов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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