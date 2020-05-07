Убрать до 1 июня: Андрей Чибис предложил дать деньги УК на дезинфекцию при условии, что придомовые территории будут в порядке

7 Май 2020 2020-05-07T09:19:26+03:00

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Сейчас центральные улицы заполярных городов и поселков скрываются в клубах пыли и песка, которые поднимает озорной весенний ветерок или проезжающая мимо машина. А прогулка с ребенком во дворе доставляет еще меньше удовольствия, поскольку ковыряться детской лопаткой в куче окурков, перемешанных с тающим снегом и результатом жизнедеятельности домашних собак, малоприятно.

Разумеется, мусор накидали не власти, не управляющие компании, а сами люди. Только вот привлечь их на субботники в этом году не получится из-за эпидемии коронавируса.

- Снег постепенно сходит, да и его вывоз с территорий муниципалитетов продолжается. За неделю вывезено 260 тысяч кубических метров. Мусора много. Необходимо усиливать работу в этом направлении, - обрисовал ситуацию министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил привести в порядок центральные улицы городов и поселков уже к 9 мая, а оставшуюся территорию до 1 июня.

- Мы обещали выделить деньги управляющим компаниям в качестве компенсации на дезинфекцию подъездов. Можно в качестве условия поставить уборку дворовых территорий или, например, увеличить сумму, если порядок наведен, - высказал идею Андрей Чибис.

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