Убрать до 1 июня: Андрей Чибис предложил дать деньги УК на дезинфекцию при условии, что придомовые территории будут в порядке
Сейчас центральные улицы заполярных городов и поселков скрываются в клубах пыли и песка, которые поднимает озорной весенний ветерок или проезжающая мимо машина. А прогулка с ребенком во дворе доставляет еще меньше удовольствия, поскольку ковыряться детской лопаткой в куче окурков, перемешанных с тающим снегом и результатом жизнедеятельности домашних собак, малоприятно.
Разумеется, мусор накидали не власти, не управляющие компании, а сами люди. Только вот привлечь их на субботники в этом году не получится из-за эпидемии коронавируса.
- Снег постепенно сходит, да и его вывоз с территорий муниципалитетов продолжается. За неделю вывезено 260 тысяч кубических метров. Мусора много. Необходимо усиливать работу в этом направлении, - обрисовал ситуацию министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил привести в порядок центральные улицы городов и поселков уже к 9 мая, а оставшуюся территорию до 1 июня.
- Мы обещали выделить деньги управляющим компаниям в качестве компенсации на дезинфекцию подъездов. Можно в качестве условия поставить уборку дворовых территорий или, например, увеличить сумму, если порядок наведен, - высказал идею Андрей Чибис.
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