Этой зимой из городов и поселков Мурманской области вывезли больше 2 миллионов кубометров снега

27 Апр 2020 2020-04-27T12:02:26+03:00

Весенняя уборка в регионе начнется не раньше второй декады мая

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Жилищники готовятся к весне, хотя тут с зимой бы разобраться – конец апреля только на календаре в Мурманской области. Учитывая метеоусловия, в регионе до сих пор продолжаются работы по уборке снега, в которой задействовано 750 единиц техники и около 2700 рабочих.

- С начала зимы из муниципалитетов вывезено более двух миллионов кубических метров снега. Только за прошедшую неделю этот объем составил 66 тысяч кубометров, - отметил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Однако весна уже на носу и муниципалитеты спешат расстаться со снежными залежами на своих территориях, чтобы снизить вероятность подтопления. Чиновники минэнергетики также контролируют ход очистки ливневой канализации от снега.

- Просьба к муниципалитетам следить оперативно за текущей обстановкой и выявлять факты скопления воды и оперативно реагировать, - подчеркнул чиновник.

Для весенней уборки в собственности у управляющих копаний 62 трактора и три единицы техники и 419 привлекаются по договорам. Для работ улично-дорожной сети у муниципалитетов имеется 216 единиц и дополнительно 78 тракторов. Планируется, что весенняя уборка начнется не раньше второй декады мая.

- Много сил и средств тратится на борьбу с коронавирусом, но чистота в населенных пунктах - это приоритетная обязанность в вашей работе, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, обращаясь к коллегам на местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU