Апрель в Мурманске: В городе выпала половина месячной нормы осадков, а три дороги в Заполярье закрыты для проезда

25 Апр 2020 2020-04-25T15:56:10+03:00

Снегопад, кажется, не учел, что на улице апрель подходит к концу. Фото: Надежда Пархоменко

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Глядя за окном, мягко говоря, не вериться, что на календаре конец апреля и где-то уже вовсю цветет весна. Напомним: 24 апреля синоптики объявили в Заполярье штормовое предупреждение.

- Режим турбокомпрессора устроил нам настоящий ночной снегогеддон. За ночь в Мурманске выпало 11 миллиметров осадков при месячной норме 24 миллиметра. Всего с начала месяца город получил 44 миллиметра снега, то есть две стандартные нормы, - подводит итог ночного снегопада паблик «Погода в Мурманске». – Высота снежного покрова за сутки на метеостанции выросла на 17 сантиметров.

К слову, досталось не только областному центру. В Ура-Губе выпало 9 миллиметров осадков, в Туманном – 7, Териберке и Верхнетуломском – 4, а Полярном и Каневке – 3. Но и с наступлением дня непогода не сбавила обороты.

- На данный момент из-за сильного ветра, снега и плохой видимости остаются закрыты для проезда дорога Кола – Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и Териберки, с 1470 по 1510 километр трассы «Кола» и автодорога Заполярный – Сальмиярви с 5 по 23 километр, - предупреждает Мурманскавтодор.

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