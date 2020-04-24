2020-04-24T13:55:40+03:00
Общество

Весна откладывается: в Мурманской области – штормовое предупреждение

В кольском крае ожидается метель и ветер в порывах до 24 метров в секунду
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянам стоит одеваться потеплее.Северянам стоит одеваться потеплее.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Непогода никак не хочет уступать место долгожданной весне. Как оказалось, в конце апреля ждать ее, к сожалению, точно не стоит. В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение.

- 24 апреля с 17 до 21 часа на севере Заполярья и в Мурманске - северо-западный ветер в порывах до 24 метров в секунду, сильный снег, метель при видимости 500-1000 метров, на дорогах гололедица. Плохие метеоусловия сохранятся до 8-11 часов следующего дня, - предупреждают в мурманском гидрометцентре. – 25 и 26 апреля погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Новой Земли на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный ночью 25 апреля, сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5, днем от -1 до +3.

Как сообщают синоптики, за пару дней в областном центре может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет целую апрельскую норму.

- Фундаментального потепления до конца апреля ждать не стоит, поскольку арктический воздух останется с нами и в начале следующей недели, - уточнили в паблике «Погода в Мурманске» в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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