2020-04-23T17:34:27+03:00
Дом. Семья

Весна не за горами: в Коле распустились подснежники

Хрупкие цветы появились возле дома №30 на проспекте Защитников Заполярья
Наталья ЛОБАНОВА
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Цветочки уже радуют глаз северян. Фото: администрация Кольского районаЦветочки уже радуют глаз северян. Фото: администрация Кольского района
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В последнее время погода северян не радует, а лишь доставляет хлопот своими снежными зарядами и сильным ветром. Но несмотря не грустные метеоусловия, весна все же местами проявляет себя в Мурманской области. Так, в Коле начали распускаться подснежники.

- Весенние цветы на днях распустились в одном из дворов районного центра. Фотография сделана возле дома № 30 на проспекте Защитников Заполярья, - поделились в официальной группе администрации Кольского района в соцсетях.

Эти хрупкие и нежные растения хоть и долгожданные, но уже не первые, ведь в Мурманске они зацвели еще в конце марта, в маленьком садике на улице Инженерной.

Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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