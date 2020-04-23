Весна не за горами: в Коле распустились подснежники

23 Апр 2020 2020-04-23T17:34:27+03:00

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В последнее время погода северян не радует, а лишь доставляет хлопот своими снежными зарядами и сильным ветром. Но несмотря не грустные метеоусловия, весна все же местами проявляет себя в Мурманской области. Так, в Коле начали распускаться подснежники.

- Весенние цветы на днях распустились в одном из дворов районного центра. Фотография сделана возле дома № 30 на проспекте Защитников Заполярья, - поделились в официальной группе администрации Кольского района в соцсетях.

Эти хрупкие и нежные растения хоть и долгожданные, но уже не первые, ведь в Мурманске они зацвели еще в конце марта, в маленьком садике на улице Инженерной.

Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.

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